Деякі категорії українців можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч злотих: як подати заявку

Українці, які постраждали в результаті війни, можуть отримати допомогу від міжнародних організацій.

Зокрема, українським біженцям в Польщі фінансову допомогу надає Фонд імені Климентія Шептицького. Її розмір становить аж 10 тисяч злотих (майже 90 тисяч грн), пише ukrainianinpoland.pl.

На допомогу можуть розраховувати:

- жінки, які перебували у російському полоні.

- діти, які втратили хоча б одного з батьків через російську агресію. Але у цьому випадку допомога буде надаватися тим дітям, на яких подали заявку ще минулого року. Нового прийому заявок наразі не оголошено.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно заповнити спеціальну форму за цим посиланням: https://eu-submit.jotform.com/230 891 603 400 346.

У формі потрібно буде вказати:



- персональні дані (ім'я та прізвище),

- прикріпити скан-копію паспорта або іншого документу, який посвідчує особу,

- вказати електронну пошту та номер телефону,

- розповісти про фінансові та матеріальні труднощі, які з’явилися під час війни.

«Також потрібно буде уточнити на який саме вид допомоги ви розраховуєте. Це може бути фінансова підтримка або відпочинково-реабілітаційна поїздка до Польщі. Можна також обрати обидва пункти», — йдеться у повідомленні.

Заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 року.

Що стосується реабілітаційної поїздки, то на неї можна подати заявку до 15 липня 2023 року. Анкету також можуть закрити й раніше, якщо буде вичерпано ліміт заявників, пише видання.

Раніше повідомлялось, що у Польщі збільшують розмір виплат на дітей біженців.

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