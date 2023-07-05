Суд визнав винною співачку, яка поширювала у мережах інформацію про роботу ППО

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок киянці, яка поширила у соцмережі матеріали про роботу протиповітряної оборони та наслідки ураження повітряних цілей. Їй дали рік умовно.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Там зазначили, що обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством. Суд затвердив цю угоду та призначив жінці 5 років ув’язнення, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.

За даними УП, йдеться про дружину ув'язненого наркодилера Юрія Чернецького — співачку Інну Воронову.

Їй та ще трьом блогеркам Служба безпеки України повідомила про підозру за фільмування роботи ППО під час російського удару по Києву 16 травня. Під домашній арешт відправили всіх. Підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

За даними УП, три інші блогерки це Дар'я Семенченко, Ольга Дідовець та Людмила Нужна.

Захист Інни Чернецької (Воронової) також переконував, що злого умислу в діях жінки не було. Прокурор наполягав на цілодобовому домашньому арешті, тоді як захист просив про особисте зобов’язання.

Як вказує Watchers.Media, Дар'я Семенченко наполягала, що не поширювала зняте відео на своїй сторінці у соцмережах. Вона надіслала його адміністратору одного з відомих українських Telegram-каналів. Стверджує: була переконана, що адміністратор відредагує відео перед публікацією. Суд відправив блогерку під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, всім чотирьом жінкам повідомили про підозру за частиною 2 статті 114−2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

А Повітряні Сили напередодні заявили про зміну тактики ворога в обстрілах Києва.

Фото instagram.com/voronova.official/

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