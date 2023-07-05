Справа боргів «Укренерго»: оператор заплатив фірмі з орбіти Клюєвих майже 60 млн грн на підставі підробного листа

В НЕК «Укренерго», правління якої у довоєнний рік отримувало захмарні зарплати, виявлено махінацій на суму майже 60 млн грн. Свого часу оператор безпідставно перерахував гроші компанії з орбіти регіоналів Азарова-Клюєвих і тепер позивається до суду, щоб не платити борг реальному контрагенту. Про це у колонці на Цензор.net написав політичний експерт Олександр Черненко.

«Анекдотично-корупційний кейс, як державний оператор завзято „бореться“ з розкраданнями і вивів слідство на самого себе… Схему подвійного „обілєчіванія“ Укренерго разом із компанією з орбіти Азарова-Клюєвих провернув нинішній голова Укренерго Володимир Кудрицький», — йдеться в публіації.

Експерт нагадав, що у лютому 2023 «Укренерго» звернулось до СБУ із заявою про те, що ТОВ «Ай-Тек Україна» намагається безпідставно стягнути з нього 54 млн грн, які вже були сплачені за ці ж роботи іншому контрагенту.

Справа стосується подій 2011 року. Тоді Укренерго уклало договір з ТОВ «Зв`язоктехсервіс», яке тісно пов’язане з тодішніми високопосадовцями — Миколою Азаровим і братами Андрієм і Сергієм Клюєвими. Після 2014 виплати цій компанії були припинені і вона звернулась до суду з позовом про стягнення 55 млн грн. У 2016 «Зв`язоктехсервіс» передав право вимоги за позовом ТОВ «Ай-тек Україна».

За два роки після того, в грудні 2018, «Укренерго» нібито отримало листа про те, що знову винно гроші «Зв`язоктехсервісу». За версією слідства і згідно з судовою ухвалою, лист був фейком.

«Укренерго ж повірило на слово і Економічна рада із Кудрицьким у складі запропонувала „Зв`язоктехсервісу“ підписату мирову угоду і сплатити 53 млн грн. Оператор так поспішав розстатися з грошима, що перерахував їх, навіть не чекаючи затвердження мирової угоди», — написав Черненко.

Вже у 2019 Господарський суд Києва мирову угоду не затвердив і замінив «Зв`язоктехсервіс» як позивача у справі на його правонаступника — «Ай-Тек Україна». Так «Укренерго» стало боржником цього ТОВки і власне про цю заборгованість йдеться у зверненні Укренерго до СБУ від лютого 2023 року.

«Але він (Кудрицький — Авт.) забув розповісти слідчим і суспільству про свою роль у цій афері. Економічна рада „Укренерго“, членом якої він особисто був, на підставі недійсних документів вирішила заплатити одній компанії 53 млн грн і тепер відбивається в судах від аналогічного боргу перед іншою», — повідомив експерт.

За фактом розрахунків «Укренерго» з компанією «Зв'язоктехсервіс» відкрито кримінальне провадження. Прізвище Кудрицького у ньому відсутнє. Від «Укренерго» фігурують лише директор з безпеки Укренерго Сергій Тоцький і ексголова правління Всеволод Ковальчук. У травні 2023 справа проти них скерована до суду.

Нагадаємо, що з початку червня НКРЕКП запровадила нові тарифи на електроенергію для населення, а для бізнесу підвищення відбулося з 30 червня.

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