«Це буде дуже довго і дуже, дуже криваво»: генерал Міллі про контрнаступ ЗСУ

Американський генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявив на засіданні Національного пресклубу у Вашингтоні, що контрнаступ України «неухильно просувається вперед, усвідомлено прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля».

Генерал Міллі підкреслив, що не здивований тим, що прогрес був повільнішим, ніж передбачалося.

«Це відбувається трохи повільно, але це частина природи війни… Вони неухильно просуваються вперед щодня на 500 метрів, 1000 метрів, 2000 метрів, приблизно так», — сказав він.

«Війна на папері та справжня війна — різні речі. На справжній війні гинуть справжні люди», — додав Міллі.

«Справжні люди перебувають на передовій, і справжні люди перебувають у бойових машинах. Справжні тіла вибухають при артилерійських і ракетних ударах або на мінах…» — сказав генерал.

«Як я казав, що це триватиме шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже складно. Це буде дуже довго і буде дуже, дуже криваво. І ні в кого не повинно бути жодних ілюзій щодо цього. Українські солдати прориваються через мінні поля та окопи. Це реальна боротьба за їхнє життя», — додав Марк Міллі.

Нагадаємо, генерал Міллі є головним військовим радником президента США, міністра оборони та Ради національної безпеки.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post назвав генерала Міллі своїм другом. Він заявив, що контрнаступу ЗСУ заважає відсутність достатньої вогневої міці. Обіцяні Заходом сучасні винищувачі Україна отримає не раніше осені.

Крім того, директор ЦРУ Вільям Бернс нещодавно побував із секретним візитом у Києві, де обговорив з українським керівництвом контрнаступ ЗСУ та переговори з москвою.

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