Хаос в російській армії: на першій після заколоту пригожина нараді у шойгу не було ключових генералів

Вище командування російської армії все ще не може оговтатися від спроби путчу, здійсненої «вагнерівцями» наприкінці червня. З того часу немає жодних повідомлень про будь-яку активність начальника Генерального штабу генерала валерія герасимова та його заступника генерала сергія суровікіна, повідомляє Bloomberg.

Жоден з них не був присутній, зокрема, на недавній зустрічі з очільником Міноборони росії сергієм шойгу. Відсутність двох ключових командирів, які відігравали важливу роль у війні в Україні, не могла залишитися непоміченою, особливо в контексті путчу пригожина. Звільнення генерала герасимова було однією з умов, висунутих «вагнерівцями» під час знаменитого походу на москву.

Генерал суровікін, як нагадує український політик Антон Геращенко, у минулому мав добрі стосунки з євгеном пригожиним. Висловлювалися навіть припущення, що суровікін міг діяти спільно з ним або, принаймні, знати про плани ПВК «Вагнера».

Минулого тижня з'явилися повідомлення, що генерал суровікін був заарештований за підозрою у державній зраді. Його мають допитати в московському СІЗО «Лефортово». Однак офіційно цю інформацію влада рф не коментує.

Нагадаємо, наприкінці червня найманці з групи «Вагнера» захопили штаб російської армії в Ростові-на-Дону, а потім почали просуватися до москви. пригожин, який тривалий час перебував у конфлікті з частиною російського командування, зажадав «відновлення справедливості» в армії і відсторонення від влади міністра оборони сергія шойгу і генерала герасимова. Через кілька годин пригожин оголосив про відступ і відведення найманців до польових таборів, щоб «уникнути кровопролиття». Вважалося, що це стало результатом угоди, яку самопроголошений білоруський авторитарний лідер олександр лукашенко уклав з пригожиним після консультацій з путіним. Згідно з цими домовленостями, найманці «Вагнера» і сам пригожин переїдуть до білорусі. Лише через тиждень після заколоту міністр шойгу прокоментував спробу військового перевороту в рф.

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