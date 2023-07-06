«Ф-підтримка» допомагає врятованим із небезпечних територій тваринам

У червні значну увагу приділено організації допомоги притулкам для тваринок-безхатченків, що прийняли до себе «хвостиків», врятованих з Херсонщини через російський теракт на Каховській ГЕС.

Мережа Фокстрот разом з благодійним фондом Happy Paw та за участі небайдужих покупців продовжує допомагати безпритульним тваринам, реалізовуючи комплекс соціальних проєктів. Уже протягом півроку в пріоритеті благодійників — підтримка тваринок і притулків, що були вимушені евакуюватися із зони бойових дій. Ці ініціативи реалізуються через програму «Ф-підтримка» для тисяч тваринок, врятованих з гарячих точок.

А в червні ситуацію з безпритульними тваринами ще більш ускладнив терористичний підрив Каховської ГЕС окупаційними військами рф, що спричинив страшні наслідки для мирного населення та чотирилапих друзів, позбавивши їх звичного життя і домівок. Саме тому частину зібраних у рамках програми коштів направлено на допомогу врятованим від напливу води бідолажкам — їжу для них, невідкладну допомогу, ліки, будки, укриття, вольєри тощо.

Зокрема, за травень-червень зібрано 75 477 грн від 167 благодійників і організовано допомогу для понад 800 тваринок із таких притулків:

БФ «Дім врятованих тварин Фея», м. Кривий Ріг — закупили 35 вакцин;

Покровське товариство захисту тварин (евакуйовані у Черкаську область) — придбали 70 кг корму для котиків;

Вінницький притулок «Планета» — закупили 500 кг фаршу;

притулок для тварин «Бест Френдз», Київщина, який прийняв 30 собачок з підтопленої Херсонщини — придбали 1000 кг крупи.

Долучитися до ініціативи врятованим тваринкам можна тут.

«Проєкт „Ф-підтримка для тваринки“ у червні знову сягнув піку актуальності, особливо за запитами, які фонд отримує від прихистків, що прийняли до себе евакуйованих із зони катастрофи на Херсонщині тваринок. Ми розуміємо, що рано чи пізно увага спільноти до теми знизиться, а врятовані коти і собаки продовжуватимуть потребувати комфортних умов існування, їжі, регулярної вакцинації й сезонних обробок. Тому адаптація і підтримка переселених тварин і далі залишається ключовим вектором роботи фонду», — діляться у фонді Happy Paw.

Також, продовжуючи ще один напрямок допомоги від Фокстрот — забезпечення притулків побутовою технікою, такі засоби направлено до:

БО «БФ «Ковчег» (м.Одеса) — кондиціонер для регулювання температури у карантинному приміщенні і холодильник. Цей притулок активно долучився до порятунку тварин з Херсонщини та прийняв до себе понад 60 тварин із зони лиха;

«Дім котів» (Житомирська обл.) — морозильний ларь.

І, безумовно, уже понад 2 роки поспіль в рамках програми «Опіка на відстані» Фокстрот не залишає поза увагою своїх підопічних — лисичок Філю й Алісу, які проживають у притулку «Бест Френдс» на Київщині. Руденькі мають комфортний вольєр і повноцінний, збалансований раціон: свіже м’ясо, овочі й фрукти та турботу від працівників притулку.

«Ми вкотре переконуємося, що, коли ми об’єднуємося, прості мрії самотніх пухнастиків здійснити дуже просто. Саме так працює „Ф-підтримка“, саме так, у синхроні, спільними зусиллями, взаємодіють небайдужі серця. Не зупиняємося, бо ще тисячі врятованих чотирилапих чекають на нашу допомогу, і закликаємо всіх не залишатися осторонь», — зазначили у Фокстрот.

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