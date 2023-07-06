Світоліна яскраво вибила з Вімблдону експершу ракетку світу (відео)

На кортах Лондона продовжуються баталії турніру серії «Великого шолома» Вімблдон з призовим фондом 56,5 млн доларів. Одна з найсильніших тенісисток України Еліна Світоліна (76-а в рейтингу WTA), яка перемогла на старті легендарну американку Вінус Вільямс, провела перенесений на добу через дощ поєдинок другого кола проти колишньої першої ракетки світу в парному розряді бельгійки Елізе Мертенс (28-а).

Молода мама Світоліна, блискуче розпочавши поєдинок, начисто програла 27-річній дочці шкільної вчительки та продавця меблів другий сет, але все ж змогла здолати суперницю — 6:1, 1:6, 6:1. Рахунок в особистому протистоянні суперниць став 4:2 на користь українки.

Додамо, що вихід у третє коло Вімблдону приніс 28-річній одеситці 167,2 тисячі доларів «брудними». У наступному поєдинку Еліна зіграє із Софією Кенін (128-а) із США, яка перемогла Сінь Ю Ван (73-а) з Китаю — 6:4, 6:3.

Втішно, що ще одна українка Леся Цуренко (60-а) також успішно подолала два перші раунди Вімблдону. У поєдинку другого кола киянка обіграла чешку Катерину Синякову (32-а) — 6:4, 6:1.

Додамо, що ще дві українки — Марта Костюк (36-а) та Ангеліна Калініна (26-а) — успішно пройшли стартовий раунд турніру «Великого шолома». Марта вперше в кар'єрі перемогла тенісистку з топ-десятки світового рейтингу, сенсаційно обігравши Марію Саккарі (8-а) з Греції — 0:6, 7:5, 6:2, а Ангеліна впоралася з Джесікою Бусас Манейро (167-а) з Іспанії — 6:4, 6:3. На жаль, Катерина Байндл (85-а) поступилася на старті турніру канадці Лейлі Фернандес (96-а) — 4:6, 6:4, 4:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна за підтримки Мудрика програла у чвертьфіналі «Ролан Гаррос» прихильниці лукашенка.

Фото Jimmie48

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