Українці можуть змінювати вид пенсії: що відомо
Якщо пенсіонер має одночасно право на різні види пенсій (пенсія за віком, інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), він має обрати один з них.
Це передбачено Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», нагадують у Пенсійному фонді України
У певний момент людині доцільно буде отримувати той вид пенсії, яка є більшою.
«Якщо розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника буде вищим, ніж розмір отримуваної вами пенсії за віком, ви можете змінити вид пенсії», — йдеться у повідомленні ПФУ.
Щоб визначитись із доцільністю такого переходу, пенсіонер може звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.
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