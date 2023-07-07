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Суспільство та люди

Українці можуть змінювати вид пенсії: що відомо

10:15 7 липня 2023
чоловік

Якщо пенсіонер має одночасно право на різні види пенсій (пенсія за віком, інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), він має обрати один з них.

Це передбачено Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», нагадують у Пенсійному фонді України

У певний момент людині доцільно буде отримувати той вид пенсії, яка є більшою.

«Якщо розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника буде вищим, ніж розмір отримуваної вами пенсії за віком, ви можете змінити вид пенсії», — йдеться у повідомленні ПФУ.

Щоб визначитись із доцільністю такого переходу, пенсіонер може звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Раніше ми повідомляли, як оформити пенсію, якщо втрачено документи.

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