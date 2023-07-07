ЗСУ мають частковий успіх у районі Кліщіївки на північ від Бахмута, — Генштаб

Збройні сили України поступово просуваються вперед, звільняючи від ворога нашу землю.

Українські військові мають часткові успіхи у районі Кліщіївки Бахмутського району. Тим часом російські окупанти намагаються витіснити наших захисників з займаних позицій в районі західніше Кармазинівки в Луганській області.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — повідомив він.

При цьому російські окупанти чинять спротив — здійснюють переміщення підрозділів та військ. Вони також активно застосовують резерви.



На Бахмутському напрямку українські війська продовжують контрнаступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут вони чинять тиск на ворога та вибивають його з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої. Крім того, Сили оборони також продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.



На Лиманському напрямку протягом минулої доби за підтримки авіації росіяни зробили спроби витіснити українські війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки в Луганській області, але успіху не мали.



На Авдіївському напрямку українські бійці продовжують стримувати наступ окупантів в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаударів в районі Новокалинового та Авдіївки.



На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки росіян в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Тут тривають важкі бої.

Як повідомляли «ФАКТИ», за минулу добу ворог втратив в Україні понад 500 військових та десятки одиниць техніки.

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