ЗСУ на Таврійському напрямі просунулись вперед, знищивши майже дві роти росіян
На Таврійському напрямку українські воїни мають успіхи і впевнено просуваються вперед.
Про це написав у Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти», — пише командувач.
Також наші військові ліквідували 14 одиниць російської техніки:
- БТР;
- БМ-21 «Град»;
- протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра»;
- 3 БпЛА «Zala»;
- 3 гармати 2А36 «Гіацинт-Б»;
- 2 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон»;
- гаубиця 2А65 «Мста-Б»;
- автомобільна техніка.
Крім того, було знищено 4 склади боєприпасів ворога.
Нагадаємо, що згідно даних Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни втратили ще близько 530 військових. А з початку повномасштабного вторгнення росії наші воїни знищили 228 870 росіян.
Фото Генштабу ЗСУ208