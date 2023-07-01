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ЗСУ на Таврійському напрямі просунулись вперед, знищивши майже дві роти росіян

17:53 1 липня 2023
Бої на Півдні України

На Таврійському напрямку українські воїни мають успіхи і впевнено просуваються вперед.

Про це написав у Telegram-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти», — пише командувач.

Також наші військові ліквідували 14 одиниць російської техніки:

  • БТР;
  • БМ-21 «Град»;
  • протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра»;
  • 3 БпЛА «Zala»;
  • 3 гармати 2А36 «Гіацинт-Б»;
  • 2 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон»;
  • гаубиця 2А65 «Мста-Б»;
  • автомобільна техніка.

Крім того, було знищено 4 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що згідно даних Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни втратили ще близько 530 військових. А з початку повномасштабного вторгнення росії наші воїни знищили 228 870 росіян.

Фото Генштабу ЗСУ

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