Ворог втратив в Україні майже 233 тисячі військових та понад 4 тисячі танків, — Генштаб

Розпочалася чотириста дев’яносто дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За уточненою інформацією, російська федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет «Калібр», 7 з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. 3 ракети «Калібр» влучили по місту Львів та 1 ракета — по приватному будинку в Черкаській області.

Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль, є 7 загиблих мирних людей, понад 35 — отримали поранення різного ступеня важкості. Пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів, 4 з яких — іранськими ударними БпЛА типу «Shahed». Усі 4 дрони-камікадзе було знищено нашою ППО.

Також окупанти здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.



Вогнем у відповідь на обстріли авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 — по зенітно-ракетному комплексу ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

В цілому загальні бойові втрати ворога за минулу добу склали:

- особового складу — 232 810 (+510) осіб ліквідовано,

- танків — 4070 (+2) од,

- бойових броньованих машин — 7944 (+12) од,

- артилерійських систем — 4330 (+20) од,

- РСЗВ — 658 (+1) од,

- засоби ППО — 408 (+4) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17),

- крилаті ракети — 1271 (+7),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10) од,

- спеціальна техніка — 612 (+7).

Як повідомляли «ФАКТИ», вночі росіяни знов атакували Україну «шахедами». Загинуло двоє людей. Сили ППО збили 12 дронів.

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