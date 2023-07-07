Встигають добре вкоренитися: стало відомо, чи можна садити рослини влітку

Всім відомо, що дерева та інші рослини потрібно садити восени та весною, бо в цей період у ґрунті багато вологи, досить часто йдуть дощі, а якісний полив дуже важливий при пересадці. Ще одна важлива причина — рослини в цей період перебувають у стані сплячки й в основному без листя, що дозволяє голій кореневій системі легше перенести стрес пересадки та вкоренитися на новому місці. Проте зараз зовсім не обов'язково обмежувати себе у часі. За новими технологіями садити рослини можна круглий рік, а влітку — навіть вигідно, вважає подружжя садівників Бережнюків.

«Багато рослин продаються в контейнерах, що дозволяє пересаджувати їх влітку без стресу для кореневої системи й самої рослини. На багатьох ділянках існують автоматичні системи поливу, які дають необхідну норму води рослинам в літній жаркий час. В садових центрах немає ажіотажу і є можливість за допомогою консультанта отримати консультацію й підібрати потрібну рослину. Влітку, в період вегетації, набагато легше оцінити якість рослин і стан саджанця, чого садівники позбавлені навесні. Саме влітку краще підібрати за всіма правилами місце для посадки. Посаджені влітку рослини встигають добре вкоренитися до зими, навіть краще, ніж при осінній посадці».

Літо, додають садівники, — це активний сезон роботи всіх ландшафтних дизайнерів і озеленювачів. Початок цвітіння і плодоношення таких саджанців настає швидше, оскільки у рослин в контейнері коренева система більш розвинена.

«Слід серйозно підійти до підготовки посадкової ями: внести комплексне добриво, рясно полити яму. Саджанець добре полити чи занурити разом з контейнером у воду. Обережно витягнути рослину з контейнера разом з землею, не порушуючи земляну грудку. Якщо коріння дуже заплутані, слід помаленьку їх розправити. Так вони швидше підуть у ріст. Саджанець необхідно помістити в яму на тому рівні, на якому він ріс у контейнері. Засипати шаром родючого ґрунту. Слідкувати, щоб ґрунт щільно прилягав до земляної грудки. Добре полити й замульчувати. Аби рослина гарно вкоренилась слід проводити полив щодня протягом тижня, слідкувати, щоб ґрунт не пересихав».

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