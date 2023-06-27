Чорна плямистість атакує в прохолодну і вологу погоду: як боротись із хворобами троянд

Троянди — це вічна класика. Ці красиві, ніжні рослини здавна полонили серця садівників, і вони і чудово виглядають у будь-якому саду. Ці квіти, хоча і вимагають певного особливого догляду, вирощувати не так складно, як багато хто може подумати. Різні сорти можуть вимагати дещо різного догляду або переносити більш широкий діапазон умов. Однак більшість троянд віддають перевагу приблизно одним і тим же умовам, пише a-z-animals.com.

Головне — підтримувати ґрунт для троянд рівномірно вологим протягом усього вегетаційного періоду, не перезволожуючи його. Поливати ґрунт потрібно повільно і глибоко. Глибокий полив спонукає ваші троянди спрямовувати коріння вниз, де ґрунт довше залишається вологим. Найкращий час для поливу — пізні ранкові години, оскільки це дає вашим рослинам достатньо часу, щоб напитися до того, як сонце стане більш інтенсивним.

Щоб дізнатися, чи достатньо ви полили рослини, вимкніть шланг і зачекайте близько 30 хвилин. Потім обережно перекопайте або прокопайте ґрунт на глибину близько 30 см. Якщо ґрунт на цій глибині не вологий, значить, потрібно змінити спосіб поливу. Можливо, вам доведеться поливати більше. Якщо вода стікає з поверхні грядки, можливо, потрібно поливати повільніше. У догляді за трояндами практика — це ключ до успіху. Експериментуючи, ви зрозумієте, що потрібно робити у вашому розарії.

Хоча троянди сприйнятливі до грибкових інфекцій, таких як чорна плямистість, сажиста пліснява та борошниста роса, ви можете їх запобігти.

Чорна плямистість виглядає так само, як і звучить. На поверхні листя вашого трояндового куща з'являються темні, чорні плями. Ця хвороба найбільш поширена в прохолодну і вологу погоду, коли на поверхні листя накопичується волога. Ви можете запобігти утворенню чорної плямистості, поливаючи троянди біля основи рослини. Якщо вам необхідно намочити листя рослини, обов'язково робіть це вдень, щоб воно встигло висохнути до настання темряви.

Борошниста роса зазвичай вражає молоді пагони, покриваючи їх білою порошкоподібною речовиною. Молоде листя і пагони можуть знебарвлюватися, скручуватися або деформуватися, а квіткові бруньки можуть не розкриватися. Як і чорна плямистість, борошниста роса процвітає у вологих умовах. Найкращий спосіб запобігти розвитку цього грибка — забезпечити рослинам достатній доступ повітря. Ретельна обрізка та достатня відстань між рослинами також мають велике значення для профілактики борошнистої роси.

Нагадаємо про п'ять найбільших помилок при вирощуванні троянд.

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