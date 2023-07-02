Два простих, але дуже ефективних способи вигнати мурах із вашого саду

Зазвичай мурахи не вважаються шкідниками, але вони можуть завдати чимало шкоди в саду або на городі. Якщо комахи влаштуються у великій кількості у безпосередній близькості від кореневої системи рослини, то вони зашкодять їй. Колонії мурах також руйнують траву, викликаючи її випадання.

Досвідчені садівники рекомендують два розчини, які допоможуть позбутися мурах. Компонети для розчинів відомі кожному огороднику, пише Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».

Для першого складу потрібно змішати трохи сухих дріжджів з 1 ст.л. цукру і водою до стану густої кашки. Далі додати пару крапель меду. Потім нарізаємо сірникові коробки на кілька частин і розкладаємо їх по огорожі, особливо — поруч з муровейниками.

Другий спосіб: на 0,5 літрову пляшку додаємо 100 мл нашатирного спирту, доливаємо воду і оприскуємо місця, де багато мурах. На листя попадати не варто, інакше їх можна обпалити. Оприскуємо дорожки, мурашники і землю.

Раніше «ФАКТИ» писали про незвичайні способи використання кухонної солі в саду, а також про те, як можна боротися з мурахами за допомогою дріжджів.

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