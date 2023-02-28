Починайте підготовку вже зараз: кілька важливих правил весняної посадки садових дерев

Весною, коли дозволяє погода, у дачників починається підготовка до сезону. Так, у березні, якщо грунт не замерз і не перезволожений, можна висаджувати малину, кизил, глод, вишні та сливи.

Якщо ви плануєте висаджувати дерева, потрібно знати певні правила, пише ProstoWay.

Так, не рекомендується займатись посадками, якщо температура повітря нижче 0 градусів і якщо в грунті є замерзлі грудки.

Варто пам`ятати, що такі роботи мають бути завершені до моменту, коли починають набрякати бруньки.

За два тижня до того, як висаджувати дерева, необхідно внести мінеральні добрива та перемішати родючий шар ґрунту з компостом та перегноєм.

Уважно придивіться до саджанця — примерзлі чи засохлі частини коріння потрібно обов`язково відрізати.

Дотримання таких правил збільшить шанси на те, що молоде деревце приживеться та адаптується.

До речі, досвідчені садоводи вважають зиму вдалим часом для обрізки дерев та кущів. Адже у цей період гілки голі — виявити хворі та паламані легше. Зрізі «заживатимуть» набагато швидше, ніж під час обрізки в інший період.

Фото Pixabay

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