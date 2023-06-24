36.73 / 37.35 40.24 / 41.02
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Змушені будуть платити: стало відомо про зміни у підтримці біженців з України

20:43 26 червня 2023
Біженці у Чехії

З липня набудуть чинності зміни щодо забезпечення біженців житлом та розрахунку гуманітарної фінансової допомоги в Чеській Республіці, визначені у законодавчій поправці, відомій як «Lex Ukraine V». Як вже повідомляли «ФАКТИ», ці зміни торкнуться значної кількості біженців з України.

З 1 липня житло в державних гуманітарних об'єктах буде безкоштовним лише протягом 150 днів після надання тимчасового захисту, а це означає, що багато біженців з України будуть змушені шукати нове житло. Після перших 150 днів право на безкоштовне житло матимуть лише так звані вразливі групи, а саме

  • діти віком до 18 років;
  • студенти віком до 26 років;
  • особи, які доглядають за дитиною віком до 6 років;
  • вагітні жінки;
  • особи віком понад 65 років;
  • особи з інвалідністю;
  • особи, які доглядають за особами з інвалідністю

Всі інші будуть змушені платити, повідомляє сайт commission.europa.eu.

Змінюється розмір фінансової підтримки, що надається біженцям, які проживають у квартирах: тепер він буде визначатися залежно від того, чи внесена квартира до національного житлового реєстру, створеного з цією метою Міністерством праці. Це призводить до припинення одноразової «підтримки солідарності», яка раніше надавалася чеським домогосподарствам, що безкоштовно приймали біженців з України.

Гуманітарна фінансова допомога тепер буде розраховуватися індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням доходу від зайнятості, залишку на банківському рахунку, прожиткового мінімуму та отриманої одноразової допомоги на житло.

Чеська Республіка вже тривалий час стикається з кризою на ринку житла, особливо у великих містах, і з високими цінами на оренду житла як для біженців, так і для чеських громадян. Для біженців ситуація ще більше ускладнюється адміністративними та технічними труднощами з базою даних осіб, які належать до вразливих груп. Вирішенням проблеми могло б стати відкриття доступу до чеської системи соціального забезпечення для біженців з України. Цей крок раніше розглядався Міністерством праці, але зрештою від нього відмовилися, оскільки він мав би значний негативний вплив на державний бюджет, якому загрожує рекордний дефіцит у 2023 році.

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки українцям готові платити в Європі і зокрема в Чехії.

204

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

томати

Підживить огірки, томати і цибулю: одне добриво, яке спасе городину від більшості недугів

Розчин перманганату калію

Дайте огіркам це диво-підживлення: почнуть рости як скажені, і обов’язково засиплять урожаєм (відео)

Олег Винник

«Мене підняли та поставили на ноги»: Олег Винник розкрив деталі своєї хвороби

Гороскоп

Левам повернуть борги, Дівам доведеться виправляти чужі помилки, а перед Козерогами відкриються нові можливості: гороскоп на 26 червня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту