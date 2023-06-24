Змушені будуть платити: стало відомо про зміни у підтримці біженців з України

З липня набудуть чинності зміни щодо забезпечення біженців житлом та розрахунку гуманітарної фінансової допомоги в Чеській Республіці, визначені у законодавчій поправці, відомій як «Lex Ukraine V». Як вже повідомляли «ФАКТИ», ці зміни торкнуться значної кількості біженців з України.

З 1 липня житло в державних гуманітарних об'єктах буде безкоштовним лише протягом 150 днів після надання тимчасового захисту, а це означає, що багато біженців з України будуть змушені шукати нове житло. Після перших 150 днів право на безкоштовне житло матимуть лише так звані вразливі групи, а саме

діти віком до 18 років;

студенти віком до 26 років;

особи, які доглядають за дитиною віком до 6 років;

вагітні жінки;

особи віком понад 65 років;

особи з інвалідністю;

особи, які доглядають за особами з інвалідністю

Всі інші будуть змушені платити, повідомляє сайт commission.europa.eu.

Змінюється розмір фінансової підтримки, що надається біженцям, які проживають у квартирах: тепер він буде визначатися залежно від того, чи внесена квартира до національного житлового реєстру, створеного з цією метою Міністерством праці. Це призводить до припинення одноразової «підтримки солідарності», яка раніше надавалася чеським домогосподарствам, що безкоштовно приймали біженців з України.

Гуманітарна фінансова допомога тепер буде розраховуватися індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням доходу від зайнятості, залишку на банківському рахунку, прожиткового мінімуму та отриманої одноразової допомоги на житло.

Чеська Республіка вже тривалий час стикається з кризою на ринку житла, особливо у великих містах, і з високими цінами на оренду житла як для біженців, так і для чеських громадян. Для біженців ситуація ще більше ускладнюється адміністративними та технічними труднощами з базою даних осіб, які належать до вразливих груп. Вирішенням проблеми могло б стати відкриття доступу до чеської системи соціального забезпечення для біженців з України. Цей крок раніше розглядався Міністерством праці, але зрештою від нього відмовилися, оскільки він мав би значний негативний вплив на державний бюджет, якому загрожує рекордний дефіцит у 2023 році.

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки українцям готові платити в Європі і зокрема в Чехії.

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