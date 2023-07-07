Влаштувався на оборонний завод: СБУ затримала «законсервованого» агента спецслужб росії

В центральних регіонах України тривають багатоетапні спецоперації СБУ. Цього разу у Кіровоградській області було затримано агента фсб, який за завданням ворога влаштувався на роботу до місцевої оборонної компанії з метою збору секретної інформації щодо ремонту військової техніки ЗСУ.

Затримання диверсанта

Як повідомили у прес-центрі спецслужби, насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування.

Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта «на гарячому» — коли він приховано фотографував таємні документи.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого фсб завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення рф. У поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в росії, де працював на різних підприємствах. Згодом його перевели в «режим очікування» і відправили в Україну, де «активували» тільки після початку повномасштабного вторгнення.

У разі успішного виконання ворожих завдань російська спецслужба «гарантувала» йому своє сприяння у виїзді до рф і отриманні громадянства країни-агресора.

Проте збутися цим планам не судилося — слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»), а суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині було затримано агента фсб, завданням якого була підготовка ворожих ударів по укрвїнських аеродромах.



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