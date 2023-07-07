Неповнолітніх хлопців можуть не випускати за кордон: названо причину

Під час дії в Україні воєнного стану дехто з чоловіків призовного віку, не бажаючи йти на війну, шукають способи аби виїхати за кордон.

Молодим хлопцям, які ще мають 18 років, теж можуть заборонити покидати країну.

Про це «РБК-Україна» заявив адвокат Максим Боярчуков.

За його словами, в питанні виїзду неповнолітніх хлопців за кордон треба враховувати теоретичний та практичний аспекти.

Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» поділяє громадян України на категорії щодо військового обов'язку:

- призовники — люди, які приписані до призовних дільниць;

- військовозобов'язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

- резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві та призначені для комплектування військових формувань у мирний час та в особливий період.

«На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі та не заброньовані на період мобілізації. Тобто, призовники не є тими особами, що призиваються на військову службу під час мобілізації», — каже Максим Боярчуков.

В таких ситуаціях порядок виїзду за кордон регулюється Постановою КМУ «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».

«Там передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто теоретично, неповнолітні хлопці (17 років), які вже рік і більше навчаються у школі чи вищому навчальному закладі за кордоном, можуть виїхати за межі України», — каже він.

Але, за словами адвоката, практично є більш ніж достатньо механізмів заборонити виїзд такій особі.

«В силу положень закону „Про прикордонний контроль“, підставою для відмови в перетині державного кордону є відсутність документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту в передбачених законодавством випадках», — додає співрозмовник.

Раніше ми розповідали, як мобілізованим обирають військову спеціальність.

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