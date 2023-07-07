Мала вести «Євробачення» замість Саніної: Джамала здивувала несподіваним зізнанням

Співачка Джамала, яка зібрала понад два мільйони гривень на підтримку України, здивувала несподіваним зізнанням. Вона розповіла, що мала бути ведучою цього року в Ліверпулі. Проте відмовилася від привабливої пропозиції і пояснила чому. Замість конкурсу вона обрала випуск свого альбому QIRIM.

Артистка пояснила, що підготовка до «Євробачення» забирала б багато часу і тоді довелося б відкласти випуск альбому, який має для неї важливе значення.

«Мені пропонували вести „Євробачення“. Але я розуміла, що це буде нереально. Мені треба було обирати і повністю скасувати прем'єру альбому QIRIM. Там жорстка підготовка була. Ми бачили, скільки праці в це вклала Юля і мала неймовірний вигляд», — зізналась Джамала виданню «Музвар».

Як відомо, ведучою «Євробачення» від України стала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. А Джамала вийшла на сцену, як спеціальна гостя у фіналі шоу та заспівала свою переможну пісню «1944».

Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2323» стала співачка Лорін зі Швеції. Це вже сьома перемога цієї країни на конкурсі. Стало відомо, що наступного року конкурс прийматиме місто Мальме.

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