«Це мій перший раз у швидкій»: зірці «Дизель Шоу» довелося терміново викликати допомогу

Зірка гумористичного проекту «Дизель Шоу» Вікторія Булітко змушена була викликати швидку допомогу на відпочинку в Карпатах. Артистка піймала кліща на свою п’яту точку. Оскільки з оточення ніхто не знав, як правильно позбутися кліща, вирішила викликати швидку.

Вікторія опублікувала відео, як лікар виймав того кліща. Артистка з гумором підійшла до ситуації.

«Це мій перший раз у швидкій…», — підписала Вікторія відео свого порятунку.

Проте деякі фолловери обурилися тим, що на такий випадок артистка викликала швидку, в той час як лікарі могли б надавати допомогу тим пацієнтам, які дійсно критично цього потребували.

Булітко пояснила, що пояснила, що поруч не було медпункту, крім того, вона боялася наслідків укусу кліща, бо ж він може бути небезпечний розвитком інфекційних хвороб.

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