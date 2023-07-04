Фронтмен «Без Обмежень» опинився в лікарні: концерти довелося перенести

Фронтмен гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, який присвятив нашим захисникам чуттєвий кліп «Повернись живим», опинився в лікарні. В артиста виникли серйозні проблеми зі спиною. Про це він розповів в інстаграмі, опублікувавши світлину з лікарняної палити, де він лежить під крапельницею.

Сергій каже, що через навантаження у нього сильно болів поперек, через що артист вже не міг нормально рухатися. Тому артист звернувся за допомогою до фахівців.

«Мій хребет, вірніше його поперековий відділ, сказав „досить“ і пішов відпочивати. Нічого серйозного, але нормально рухатись і працювати стало вже зовсім тяжко», — розповів Танчинець.

Він також повідомив, що довелося перенести найближчі чотири концерти — в Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі та Олександрії. У цих містах гурт виступить в серпні.

Раніше Олег Винник розповів, що лікується від рідкісної хвороби у Німеччині.

А співачка Камалія потрапила до лікарні через те, що отримала травми, впавши з велосипеда.

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