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Суспільство та люди

У Києві запровадили єдиний номер екстрених служб: що відомо

18:19 7 липня 2023
Служба 112

МВС повноцінно впровадило службу 112 у Києві — єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю.

Про це повідомили в МВС.

У відомстві пояснили, що до операторів надходять дзвінки від громадян. Далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують. Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити sms-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.

Наступні кроки — масштабувати 112 спершу в усіх містах-мільйонниках, а далі — на всю територію держави. Так громадянам буде простіше звертатися на єдиний номер в екстрених ситуаціях.

Міністерство внутрішніх справ України готувалося до запуску нову службу екстреної допомоги 112 не один рік. У відомстві заявляли, що новий номер консолідуватиме одразу кілька служб — від комунальних до правоохоронних. Це буде ефективно зокрема під час виникнення великих катастроф на кшалт повені після підриву Каховської ГЕС.

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