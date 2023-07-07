Продавали знеболювальні окупантам: на Житомирщині компанія поставляла ліки армії рф

СБУ викрила фармакологічну компанію з Житомирської області, яка постачала українські лікарські засоби до військових шпиталів країни-агресора.

За даними спецслужби, основними товарами нелегального експорту були знеболювальні засоби, які ворог використовував на тимчасово окупованій території України для лікування поранених загарбників.

Встановлено, що до організації «експортної» оборудки причетний директор фармацевтичного підприємства, під керівництвом якого менеджмент українського підприємства розробив механізм обходу запроваджених у лютому антиросійських обмежень, в якому було задіяно низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в Євросоюзі.

В рамках схеми спочатку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з рф.

Співробітники СБУ задокументували спробу незаконного переправлення до росії майже 300 кг медзасобів.

Вилучений речовий доказ

В офісах та виробничих приміщеннях фармкомпанії відбулися обшуки, під час яких було виявлено зокрема контракт із фактичним російським покупцем медпрепаратів, російські сертифікати відповідності на медикаменти, а також мобільні телефони з переписками, що підтверджують переправлення медпрепаратів на адресу країни-агресора.

Вилучення документів

Директору українського підприємства вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України («Пособництво державі-агресору»). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві спецпризначенці СБУ викрили масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування.



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