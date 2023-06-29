Нова пожежа в росії: горить завод у Нижньому Новгороді

В четвер, 29 червня, у російському місті Нижній Новгород спалахнула масштабна пожежа. Місцеві Telegram-канали повідомили, що загоряння виникло на території заводу «Бальзам».

Жителі Нижнього Новгорода у соцмережах пишуть, що перед пожежею нібито чули звук вибуху. Пізніше над містом з'явився величезний стовп чорного диму. Його помітно у різних районах.

У російській Держтрудінспекції згодом згодом підтвердили, що пожежа спалахнула на території заводу з виробництва лакофарбових матеріалів. Там займаються виробництвом хімічних товарів, у тому числі смоли, лаків, емалей, каніфолі.

За повідомленнями з соцмереж, відомо, що на території заводу вибухнула цистерна, після того загорілися гаражні приміщення. Попередньо, постраждав водії вантажівки, попередньо він зазнав серйозних опіків.

Російське МНС зазначає, що відправило на місце інциденту 14 пожежних машин та півсотні пожежників. Також на місці працюють «швидкі».

Нагадаємо, що на території росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж, зокрема як у москві та підмосков'ї, так і у віддалених від столиці країни-агресорки регіонах.

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