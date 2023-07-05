Знищення російського складу біля Макіївки: у соцмережах показали епічне відео «прильоту» та вибуху

На території країни-агресора і в тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу і півдня України продовжує відбуватися «бавовна». Нині в соцмережах з’явилося відео удару по російському складу боєприпасів біля окупованої Макіївки Донецької області. Він був розташований у внутрішньому дворі недобудованого житлового масиву.

Відео публікують низка Telegram-каналів.

Уточнюється, що потужний вибух в районі Макіївки прогримів увечері вівторка, 4 липня.

У Збройних силах України прокоментували вибух на окупованій території та підтвердили знищення складу окупантів.

«Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці», — заявили у Стратком ЗСУ в Telegram.

Тим часом пропагандистські ЗМІ так званої «днр» повідомили, що удару було завдано по будівлях одразу по «восьми медзакладах Макіївки» і гуртожитку медичного коледжу.

Нагадаємо, що за повідомленням Генштабу ЗСУ, минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 склади боєприпасів, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Фото — скрін відео donetchanyn/Telegram

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