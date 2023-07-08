Переселенці, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, також отримають одноразову допомогу від держави, — рішення Кабміну

Українці, які постраждали внаслідок підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, мають право на виплати від держави — по 5 тисяч гривень.

В Кабміні ухвалили додаткове рішення, згідно з яким виплати постраждалим від підтоплення здійснюватимуться незалежно від того, чи отримує особа виплати як ВПО.

Адже раніше права на отримання такої допомоги не мали особи, які станом на 5 червня 2023 року були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання ВПО.

«Відтепер грошову допомогу від держави отримають всі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що разом з державною допомогою постраждалі мають право й на виплати у розмірі 6 600 гривень від Міжнародної організації з міграції ООН.

Фото Pixabay

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