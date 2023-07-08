Зірку «Майстер Шефа» вигнали із київського супермаркету через собаку: думки у мережі розділилися

Відомий шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво, який повернувся до України на початку війни, вирішив прийти до магазину разом зі своїм собакою Лупітою. Через це кухаря вигнали з крамниці. Він був обурений через інцидент, адже раніше постійно приходив до супермаркету з домашнім улюбленцем. Більше того, Ектора обурила поведінка охоронця, який агресивно прокричав йому: «Ідіть на свою кухню, готуйте».

Ведучий зазначає, що більше не повернеться до цього супермаркету. Він порадив керівництву більше орієнтуватися на клієнтів і не забувати про чотирилапих.

«Сподіваюсь в близькому майбутньому, в нас більше не буде місць, куди не пускатимуть людей з їх тваринами, і де ось так спілкуються з людьми… Я не розумію, як можна собак в жару закривати в машинах або залишати прив’язаними до забору — це члени сім’ї», — висловився Хіменес-Браво.

Шанувальників теж обурила ця ситуація. У коментарях вони підтримали зіркового шеф-кухаря: «Які б не були правила в супермаркеті, охорона — це персонал. Хамство, перехід на особи неприпустимі. Охоронця звільнити!»; «Це якийсь жах, почалася якась хвороба… Тому що з твариною і не орендуєш житла, скрізь гасла „без тварин“, а цінник — космос!»; «Що це було? Де повага до людей, до тварин? Звільнити негайно!»; «От як пояснити людям, що тварини бувають чистішими та виховнішими, ніж 80% людей, які відвідують супермаркет?»

Втім, знайшлися й такі шанувальники, яким не дуже сподобалася поведінка Ектора.

«Цікаво Ектор і на роботу ходить із собакою?» — написала з іронією одна з шанувальниць.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомого шеф-кухаря розкритикували за зовнішній вигляд.

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