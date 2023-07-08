Краще минати їх десятою дорогою: вчені назвали продукти, які провокують рак

Хрусткі бутерброди з беконом на білому хлібі, приємне холодне пиво в сонячний день… Ми давно знаємо, що це не найздоровіший вибір, бо вчені регулярно попереджають про ризики для здоров'я від цих продуктів, зокрема про виникнення онкозахворювань, яких в Україні після війни і так побільшає.

На початку цього року Американське онкологічне товариство повідомило, що кількість людей віком до 55 років, у яких діагностували рак товстої кишки, подвоїлася за останні десять років. Тим часом Інститут Агентства з вивчення раку (IARC) планує визнати штучний підсолоджувач аспартам можливим канцерогеном. Надмірне споживання деяких продуктів пов'язане з раком, але інші потребують додаткових досліджень, пише The Ttelegraph.

Салямі, бекон, сосиски та шинка — причиною занепокоєння є хімічні речовини під назвою нітрити, які довше зберігають ці продукти свіжими. При приготуванні при високих температурах нітрити можуть утворювати сполуки, відомі як нітрозаміни, що викликають рак. Замінити ці страви варто на альтернативні варіанти сніданку, такі як авокадо або гриби.

Наш організм перетворює алкоголь на хімічну речовину під назвою ацетальдегід, яка пошкоджує клітини. Сейді Боніфас з Інституту досліджень алкоголю каже: «Існує підвищений ризик раку молочної залози, стравоходу, рота і горла, починаючи з низьких рівнів споживання алкоголю, а також підвищений ризик раку печінки та товстої кишки при більш високих рівнях вживання алкоголю».

Відомо, що надмірне споживання яловичини, баранини та свинини підвищує ризик розвитку раку. Однією з причин цього є молекула гему — її надлишок може спричинити клітинні зміни в слизовій оболонці товстої кишки, які можуть стати канцерогенними.

Вчені з Гарвардської школи громадського здоров'я ім. Т.Х. Чана виявили, що жінки, які вживають понад два солодкі напої на день, мають більш ніж удвічі вищий ризик ранніх стадій колоректального раку. Це може бути пов'язано з тим, що люди, які вживають багато солодких напоїв, схильні до ожиріння, що є ключовим фактором ризику раку.

Торти, сухі сніданки, шоколад і цукерки — ці продукти надзвичайно багаті на цукор. Хоча жодне контрольне дослідження не показало прямого зв'язку між цукром і раком, дієтологи стверджують, що люди, які споживають велику кількість цукру, зазвичай мають досить поганий раціон. Дуейн Меллор, дієтолог з Астонського університету, каже, що це зазвичай означає менше споживання клітковини і меншу кількість випорожнень. Завдяки регулярному випорожненню у канцерогенів, які знаходяться в товстому кишківнику, залишається менше часу для контакту з клітинами, які можуть переродитися в рак.

В ультраоброблених харчових продуктах викликає занепокоєння високий вміст емульгаторів — синтетичних хімічних речовин, які зазвичай змішують інгредієнти між собою і створюють однорідну текстуру. Жодне дослідження не довело, що емульгатори є безпосередньо канцерогенними, але вважається, що вони провокують запалення в кишківнику та кровотоці, оскільки організм їх не розпізнає. Дієтологи також занепокоєні щодо сильно оброблених зернових, таких як білий хліб. Популяційні дослідження пов'язують високе споживання очищених зерен з ризиком раку товстої кишки та шлунка.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за допомогою домашніх засобів вилікувати ангіну.

169

Читайте нас у Facebook та Instagram