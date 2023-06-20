Коли дієта не допомагає: що не так із вашим «правильним» харчуванням

Люди, які дотримуються дієти, намагаючись скинути зайві кілограми, можуть припускатися помилок — це не дозволяє досягнути бажаного результату.

Атори каналу «Здорова їжа» назвали п`ять причин, які заважають спалюванню жиру.

По-перше, нестача або надлишок білка в раціоні. Норма білку — 60−90 г на добу. Приблизно стільки міститься у 2−3 яйцях або 200 г арахісу. Якщо білку більше, він не засвоюватиметься, мнше — спалюватимутся м'язи, а не жир.

По-друге, вживання псевдодієтичної їжи. Так, знежирені продукти не є панацеєю — вони гірше засвоюються організмом, часто містять крохмаль та підсилювачі смаку. підвищують ризик переїдання.

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По-третє, дефіцит сну. Адже постійне недосипання сприймається організмом як стрес, внаслідок чого підвищується вироблення гормону кортизолу, який гальмує процеси жироспалювання.

По-четверте, недотримання питного режиму. Вода стимулює обмін речовин та виводить токсини з організму. Потрібно пити щонайменше 1,5 літра на день

По-п`яте, відсутність стабільності. Дотримуватись наведених правил потрібно на постійній основі. Схуднення — комплексний процес, що включає правильне харчування, фізичні навантаження і здоровий сон.

Про п`ять основних причин «зривів» під час дієти читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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