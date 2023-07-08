Приватна ініціатива: Білий дім визнав факт переговорів із росією щодо України

Американський телеканал NBC News повідомив на початку липня про те, що у міністра закордонних справ росії сергія лаврова відбулися переговори з групою відомих політиків та експертів, які представляли США. Йшлося про Україну. Ці таємні перемовини відбулися у квітні у Нью-Йорку. Лавров тоді головував на засіданні Ради Безпеки ООН, де зазнав різкої критики. Він розмовляв із представниками американської сторони протягом кількох годин.

На зустрічі, за даними NBC News, від американської сторони були присутні, зокрема, Річард Хаас, колишній дипломат, який незабаром залишає посаду голови Ради з міжнародних відносин, професор міжнародних відносин Джорджтаунського університету Чарльз Купчан і співзасновник програми з вивчення росії, Східної Європи та Євразії в Єльському університеті Томас Грем. Купчан та Грем є науковими співробітниками Ради з міжнародних відносин, а також колишніми чиновниками Білого дому та Державного департаменту США.

В обговореннях також брала участь експомічниця глави Пентагону Мері Бет Лонг. Вона має великий досвід у питаннях розвитку НАТО та відносин між союзниками всередині альянсу.

Російська сторона, крім лаврова, була представлена кількома вченими, керівниками великих аналітичних центрів та дослідницьких інститутів.

Учасники цих переговорів обговорювали, зокрема, долю окупованих росією територій, які Україна, можливо, не зможе звільнити, а також можливості дипломатичного врегулювання конфлікту між москвою та Києвом, пише NBC News.

Одна з цілей, яку мала американська сторона, полягала в тому, щоб по можливості зберегти відкритими канали зв'язку з росією та з'ясувати, де в майбутньому може бути простір для компромісу.

І ось цього тижня, через чотири місяці після тієї зустрічі в Нью-Йорку, Білий дім підтвердив, що вона була і це не вигадка журналістів. Факт переговорів прокоментував координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки (РНБ) при Білому домі Джон Кірбі.

В інтерв'ю телеканалу CBS News він сказав: «Хочу чітко заявити, що ці обговорення не заохочувалися і не ініціювалися нами, і ми не підтримували їх якимось активним чином».

«Як сказав президент Байден, жодних розмов про Україну без України», — наголосив Кірбі.

«Адміністрація Байдена не санкціонувала ці обговорення», — підтвердив слова Джона Кірбі представник Держдепартаменту США агентству Reuters. «Адміністрація продовжить постачати зброю Києву, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили, коли вважатиме, що час для них настав», — заявив він.

Проте NBC News у своєму матеріалі стверджує — з'являється все більше ознак того, що США та їхні союзники хочуть, щоб Київ перейшов до мирних переговорів із москвою восени, після завершення контрнаступу ЗСУ. Така перспектива є важливою для внутрішньої ситуації в Сполучених Штатах, де наприкінці року розпочнеться активна підготовка до наступних президентських виборів.

Цікаво, що після переговорів із лавровим їхні американські учасники провели брифінг для членів РНБ у Білому домі. І Хаас, і Купчан у своєму прогнозі заявили, що після контрнаступу ЗСУ, швидше за все, «виникне глухий кут». Вони рекомендували адміністрації Байдена почати закладати основу для пропозиції про припинення вогню, за якого і росія, і Україна мають відвести війська від лінії фронту, «фактично створивши демілітаризовану зону».

Туди ООН чи ОБСЄ могли б направити спостерігачів для моніторингу та забезпечення дотримання режиму припинення вогню та відведення військ. Це дало б змогу розпочати повноцінні мирні переговори.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів.

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