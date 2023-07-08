«Україна заслуговує бути в НАТО»: про що домовилися в Туреччині Ердоган та Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який днями здійснював турне Європою, в Туреччині зустрівся зі своїм колегою — турецьким лідеромРеджепом Таїпом Ердоганом.

Очільник української держави, зокрема, подякував турецькій стороні за підтримку Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи «Зерно з України», підкресливши, що останнім часом країна-агресорка росія блокує рух суден із продовольством коридорами у Чорному морі.

«росія поводиться так, ніби їй належить усе Чорне море, ніби вона тут господарка. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій росії та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря. Від нашої співпраці тут залежить продовольча безпека багатьох народів і в Африці, і в Азії, і в Європі», — зазначив він

Також Зеленський розповів, що українська та турецька сторони обговорили спільні проекти у різних сферах, які зміцнять безпеку, сприятимуть збільшенню кількості робочих місць та економічному зростанню. Це, зокрема, стосується співпраці у військово-промисловому комплексі, у розвитку технологій, виробництва безпілотників та інших стратегічних галузях.

Під час візиту був підписаний урядовий меморандум щодо співпраці у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями України й Турецької Республіки. Серед напрямів співпраці — розвиток потужностей і можливостей виробництва автономних транспортних засобів, зокрема безпілотних літальних апаратів; нарощування виробництва різних типів БпЛА.

Невдовзі у Вільнюсі має відбутися саміт НАТО. З огляду на це Зеленський порушив питання щодо запрошення нашої держави до членства в Альянсі. «Був радий почути, що президент сказав, що Україна заслуговує стати членом НАТО», — розповів він про позиції турецького лідера.

У свою чергу Реджеп Таїп Ердоган також зробив акцент на необхідності продовження дії Чорноморської зернової ініціативи: «17 липня спливає термін дії цієї ініціативи, завдяки якій протягом року було доправлено тим, хто потребує, близько 33 мільйонів тонн збіжжя. Я прагну продовження цієї ініціативи. Переконаний, що всі зацікавлені сторони діятимуть, усвідомлюючи глобальну відповідальність».

Він додав, що дію зернового коридору потрібно продовжувати на довший строк та зазначив, що обговорюватиме це питання з господарем кремля путіним.

Турецький лідер зазначив, що Україна заслуговує на членство в НАТО та заявив про готовність надавати всю необхідну підтримку для відновлення нашої держави.

Нагадаємо, що наприкінці весни Володимир Зеленський відвідав в Японії саміт країн «Великої сімки», а невдовзі планує приїхати на саміт НАТО у Вільнюсі.

Фото Офісу президента України

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