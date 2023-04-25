«Куди не глянь, скрізь презирство до росії»: що сказали Лаврову, який головує на засіданні Радбезу ООН

У Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН під головуванням міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова. Звучить знущально, але саме росія, яка цього місяця очолює Радбез, ініціювала дебати щодо захисту принципів статуту організації.

Під час засідання Лавров назвав Захід меншістю, якій ніхто не давав права «говорити від імені всього людства». «Треба поводитися пристойно й поважати всіх членів міжнародної спільноти», — заявив російський міністр. Він також звинуватив США у «руйнуванні глобалізації, яку довгі роки звеличували як найвище благо всього людства».

Однак усі ці лицемірні заяви Лаврова потонули у потоці різкої критики, який обрушився на росію. Її жорстко засудили за напад на Україну.

«Російське вторгнення завдає величезних страждань і руйнує Україну та її народ. Ця війна ще більше посилює викликані пандемією COVID-19 економічні потрясіння у всьому світі», — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

«Напруженість між великими державами досягла історичного максимуму. Настільки ж високі ризики збройного конфлікту між ними», — додав Гутерріш.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд звинуватила росію у безвідповідальності. «Війна, яку розв'язала росія проти України, незаконна, не спровокована і не потрібна… росія просто хоче перекроїти міжнародні кордони силою з порушенням Статуту ООН. Це суперечить усьому, за що виступає ця організація», — сказала Томас-Грінфілд.

Постійний представник Євросоюзу при ООН Улоф Скуг виступив від імені усіх 27 постпредів ЄС. Він засудив війну росії проти України. Скуг чітко вказав: росія не дотримується Статуту ООН.

«Росія намагається уявити себе захисником Статуту ООН та багатосторонності. Ніщо не може бути далі від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що в той час, як росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми боронимо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд — куди не глянь, скрізь зневага до росії», — сказав Скуг.

Росія стверджує, що вона захищає Статут ООН, наголосив Скуг. «Тоді чому вона не виконує вимоги Генасамблеї ООН вивести всі свої збройні сили з території України?» — запитав постпред Євросоюзу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що посол Китаю назвав Крим російським і поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік.

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