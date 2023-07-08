Кривдники команди Ротаня програли у фіналі молодіжного Євро-2023: відеоогляд матчу

У суботу, 8 липня, у грузинському Батумі пройшов фінал Євро-2023 (U21) між молодіжними збірними Англії та Іспанії, яка вибила у півфіналі з турніру команду України.

Євро-2023 (U21). Фінал

Англія — Іспанія — 1:0 (Джонс, 45+4). На 90+7-й хвилині Абель Руїс (Іспанія) не реалізував пенальті.

Британці підходили до вирішального поєдинку, не пропустивши жодного м'яча на цьому турнірі. Не пропустили підопічні Лі Карслі й цього разу, а свій єдиний гол забили на четвертій компенсованій хвилині в першому таймі, коли відзначився півзахисник «Ліверпуля» Кертіс Джонс.

Іспанці мали чудовий шанс зрівняти рахунок на 90+7-й хвилині, коли Абель Руїс заробив пенальті, але сам же постраждалий не реалізував 11-метровий, не перегравши воротаря.

Таким чином, Англія втретє в історії та вперше з 1984 року виграла континентальну першість на молодіжному рівні. А ось піренейці, які мають п'ять чемпіонських титулів, не змогли поповнити свою колекцію та стати одноосібними рекордсменами за кількістю трофеїв (в Італії також п'ять завойованих кубків).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Ротань прокоментував розгром від Іспанії у півфіналі Євро-2023 (U21).

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