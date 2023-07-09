36.76 / 37.37 40.23 / 40.97
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти зменшили інтенсивність обстрілів на півдні: в Силах оборони прояснили ситуацію

9:40 9 липня 2023
Наталія Гуменюк

Російські військові зменшили інтенсивність атак на півдні, тому можна сказати, що удари українських захисників по ворожих складах боєприпасів були результативними.

Про це в етері телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що ситуація на півдні залишається досить складною, при цьому розвивається потужно та енергійно, адже росіяни намагаються обстрілювати всі населені пункти вздовж лінії фронту.

Також вони продовжують застосовувати керовані авіабомби, якими нищать житлові будинки та заклади освіти.

«Трошки зменшилась інтенсивність обстрілів. Цілком імовірно через те, що наша робота по складах з боєприпасами минулого тижня була результативною. Знищення п'яти таких складів боєприпасів у смузі лівого берега все ж таки позначилась на тому, що наразі за минулу добу кількість обстрілів зійшла до 70, якщо раніше вона трималася 90+», — сказала речниця.

Нагадаємо, українські військові продовжують бити по складах боєприпасів та скупченнях росіян на окупованих територіях. Зокрема, 30 червня українські бійці знищили штаб росіян та склад паливно-мастильних матеріалів у Бердянську. На початку липня підірвали російський склад біля Макіївки.

Також українські війська продовжують завдавати удари по районах концентрації росіян та складах боєприпасів в глибині окупованої Луганської області.

141

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дракон

Тельці подолають труднощі, Леви — вирішать проблеми, Козороги — відкриють нові перспективи: гороскоп на день Здивованого Дракона 9 липня

Григорій Решетнік

Нарешті дівчинка: в родині Григорія Решетніка довгоочікуване поповнення

кабачки

Яскраві, запашні, гостренькі: такі смачні кабачки вийдуть у кожної господині

Гороскоп

Тельці зможуть проявити свої таланти, Левам протипоказана самовпевненість, Рибам захочеться усамітнитися: гороскоп на тиждень 10 — 16 липня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту