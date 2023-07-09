Окупанти зменшили інтенсивність обстрілів на півдні: в Силах оборони прояснили ситуацію

Російські військові зменшили інтенсивність атак на півдні, тому можна сказати, що удари українських захисників по ворожих складах боєприпасів були результативними.

Про це в етері телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що ситуація на півдні залишається досить складною, при цьому розвивається потужно та енергійно, адже росіяни намагаються обстрілювати всі населені пункти вздовж лінії фронту.

Також вони продовжують застосовувати керовані авіабомби, якими нищать житлові будинки та заклади освіти.

«Трошки зменшилась інтенсивність обстрілів. Цілком імовірно через те, що наша робота по складах з боєприпасами минулого тижня була результативною. Знищення п'яти таких складів боєприпасів у смузі лівого берега все ж таки позначилась на тому, що наразі за минулу добу кількість обстрілів зійшла до 70, якщо раніше вона трималася 90+», — сказала речниця.

Нагадаємо, українські військові продовжують бити по складах боєприпасів та скупченнях росіян на окупованих територіях. Зокрема, 30 червня українські бійці знищили штаб росіян та склад паливно-мастильних матеріалів у Бердянську. На початку липня підірвали російський склад біля Макіївки.

Також українські війська продовжують завдавати удари по районах концентрації росіян та складах боєприпасів в глибині окупованої Луганської області.

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