Справжній ляпас для росії: експерт про візит Зеленського на Зміїний

З нагоди 500 днів з моменту вторгнення росії в Україну президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, який з самого початку став символом українського опору. Росіяни захопили острів невдовзі після початку війни в лютому, але в червні українські сили відбили його.

Російський військовий корабель «Москва», який був у центрі окупації острова Зміїний, затонув у Чорному морі у квітні минулого року після того, як росіяни заявили, що на його борту стався вибух.

Українці стверджували, що потопили корабель ракетами «Нептун» власного виробництва, і більшість західних аналітиків вірять у це пояснення.

Ураження крейсера "Москва"

Відомий американський професор Філліпс О'Брайен з шотландського університету Сент-Ендрюс вважає, що візит на острів Зміїний має велике символічне значення.

«Це знак того, наскільки боягузливий російський флот. Тож Зеленський відвідує острів Зміїний серед білого дня. Сміливо і справжній ляпас російській владі», — пише О'Брайен у Twitter.

Нагадаємо, що в Україні до в річниці знищення російського крейсера «москва» запровадили 13 квітня професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України, адже крейсер було знищено вітчизняним протикорабельним комплексом «Нептун».

107

Читайте нас у Facebook та Instagram