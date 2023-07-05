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Суспільство та люди

Що робити, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці: алгоритм дій від МОЗ

17:52 5 липня 2023
Окупант на території ЗАЕС

У Міністерстві охорони здоров'я України опублікували нові рекомендації на випадок підриву АЕС ворогом. Цього разу у відомстві детально пояснили, як діяти, якщо радіаційна аварія застала на вулиці.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За інформацією МОЗ, насамперед необхідно терміново захистити органи дихання. Для цього підійде будь-яка підручна тканина, складена в кілька шарів, або захисна маска. Далі важливо якомога швидше знайти укриття, бажано з мінімальною кількістю вікон.

Перш ніж увійти до приміщення, краще обережно зняти з себе верхній шар одягу. Після цього щільно закрити всі двері та вікна, вентиляційні отвори, а також будь-які інші щілини, через які повітря з вулиці може потрапити до приміщення.

Далі найкраще прийняти душ, оскільки радіаційне забруднення осідає на волоссі, або хоча б протерти тіло вологими серветками. Якщо в момент аварії на вулиці перебувають домашні тварини, їх теж необхідно помити, або, як мінімум, протерти вологими серветками. У відомстві додають, що перший радіаційний пил почне осідати протягом години після можливої аварії, тому найкраще не виходити з приміщення, поки від влади не надійде відповідний сигнал.

У відомстві також рекомендують не приймати калій йодиду, якщо немає відповідних вказівок.

У тому разі, якщо влада дає добро на евакуацію, необхідно слідувати вказівкам рятувальників і пересуватися тільки за схваленими маршрутами.

«Це стосується, зокрема, спроб евакуації на авто. Зауважте, що перші години після аварії — найбільш небезпечні, оскільки у повітрі осідатиме радіаційний пил», — зазначають у МОЗ.

Інфографіка Міністерства охорони здоров'я

Нагадаємо, раніше медики застерегли українців від самостійного профілактичного вживання препаратів йоду, і пояснили, чому цього робити не потрібно.

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