Вибухи в районі Кримського мосту: окупанти заявили про «збиту ракету» і перекрили рух в обидва боки (відео)

В окупованому Криму, де вчора патріоти вітали головкома Залужного з днем народження, сталася чергова надзвичайна подія.

Близько обіду у неділю, 9 липня, поблизу Кримського мосту пролунали вибухи.

Окупаційна «влада» заявила про роботу ППО, а пропагандисти повідомили, що рух на мосту перекритий в обидві сторони.

Про це пишуть російські ЗМІ з посилання на зрадника України, так званого «голову» Криму аксьонова.

«У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета. Пошкоджень та постраждалих немає. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації», — запевний «чиновник».

Тим часом у мережі з'являються кадри, на яких видно, як російське ППО намагається збити ракету. Чи вдалося це зробити — поки невідомо, але, як свідчать відео та фото, над мостом здіймається густий чорний дим.



А російські засоби пропаганди пишуть, що ракета, яку нібито збило ППО, була направлена на Кримський міст. Станом на 13:02 рух по ньому зупинений в обидві сторони. Коли буде відновлений — не повідомляли.

Нагадаємо, це вже не перший вибух в районі Керченського мосту. Українці ведут наступ та поступово звільняють окуповані території. Крапка у війни буде поставлена, за словами президента Зеленського, коли Україна поверне Крим.

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