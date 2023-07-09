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путін звільнив герасимова з посади командувача російських військ в Україні, — Daily Mail

18:11 9 липня 2023
сергій шойгу і валерій герасимов

Після маршу на Москву, який влаштував главарь ПВК «Вагнер» євген пригожин, володимир путін міг звільнити валерія герасимова з посади командувача окупаційними військами в Україні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Експерти видання допускають, що путін продовжує чистки вищого керівництва рф і намагається відновити повний контроль.

Інформація про звільнення герасимова офіційно не була підтверджена, але якщо це правда, то він не протримався на посаді навіть пів року.

За даними видання, новим командувачем окупаційними військами міг стати генерал-полковник михайло теплінський, який командував повітряно-десантними військами рф. теплинський — уродженець Донецької області. Він вважається одним із найздібніших російських воєначальників.

Сам же герасимов міг залишитись на посаді начальника генштабу рф, але тепер командувати військами росії в Україні буде теплінський.

Також повідомляється, що путін міг звільнити з посад генерал-полковника михайла мізінцева («Маріупольського різника») та генерала рустама мурадова, який провалив наступ на Вугледар.

Нагадаємо також, що наприкінці червня ЗМІ повідомили про арешт «сирійського м'ясника» — заступника командувача Об'єднаним угрупуванням військ генерала сергія суровікіна. Це також пов'язали із заколотом євгенія пригожина.

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