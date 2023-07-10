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Без санкцій: сім’я найбільшого виробника ракет та ключового гравця путіна приспівуючи живе у Чехії

20:01 10 липня 2023
Борис Обносов

«ФАКТИ» неодноразово писали про подвійні стандарти світу щодо України. Ось новий факт. Родина Бориса Обносова, керівника російського збройового холдингу «Конструкторське бюро «Технічне ракетне озброєння» (КТРО), купує нерухомість в Чехії вартістю в сотні мільйонів крон. Обносов, чий холдинг розробляє ракети, які росія використовує для обстрілів української території, не входить до чеського чи європейського санкційного списку. Про це пише чеський сайт Novinky з посиланням на групу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Холдингова компанія КТРО, яку Обносов очолює протягом останніх двох десятиліть, розробляє військові ракети з 1950-х років, включаючи гіперзвукову ракету «Циркон». За даними журналістів, Обносов і КТРО є головним стовпом російської оборони, і в даний час його ракети знищують українську територію.

На відміну від холдингу, Обносов не входить до чеського або європейського списку санкцій. Хоча він є ключовою людиною путіна. Зять Обносова Ростислав Зоріков нібито проживає в Празі, де є постійним резидентом найпізніше з червня 2020 року. Йому також належить нерухомість на території чеської столиці вартістю понад 100 мільйонів крон.

Про зв'язок Зорікова з Чехією Фонд повідомив у травні цього року. Й він залишається недосяжним для чеської влади.

Зоріков не тільки продовжує жити в Празі, але й живе як мафіозі. Він їздить на розкішних автомобілях, хоча не має офіційного доходу, і б'є людей, які наважуються протестувати проти корупції та несправедливості, стверджують журналісти.

У Міністерстві закордонних справ Чехії відмовилися коментувати цей випадок.

«Ми не розголошуємо подробиць щодо процесу внесення осіб до національного списку санкцій з міркувань безпеки», — заявив речник Державного департаменту Деніел Дрейк.

Ростислав Зоріков — чоловік дочки Обносова, Ольги, яка, як вважають, працює в івент-агентстві, що спеціалізується на організації розкішних весіль і вечірок у росії та за кордоном. За даними Фонду, Ольга також фігурує в холдинговій компанії свого батька КТРО, де вона, як стверджується, володіє 20-відсотковою часткою. Згідно з інформацією Фонду від травня цього року, Зоріков через дві компанії володіє активами на суму близько 188 мільйонів чеських крон. Компанії офіційно займаються будівельною діяльністю та здачею в оренду нерухомості, квартир і нежитлових приміщень. Реєстрація Зорікова в одній з компаній закінчилася наприкінці червня. Через іншу компанію росіянин володіє чотириповерховим будинком у Жижкові, вартість якого становить близько 140 мільйонів чеських крон.

Раніше «ФАКТИ» писали, що олігарху з рф Михайлу Шелкову оголошено підозру за те, що він постачав до росії українську титанову сировину для виробництва «Калібрів».

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