«ФАКТИ» неодноразово писали про подвійні стандарти світу щодо України. Ось новий факт. Родина Бориса Обносова, керівника російського збройового холдингу «Конструкторське бюро «Технічне ракетне озброєння» (КТРО), купує нерухомість в Чехії вартістю в сотні мільйонів крон. Обносов, чий холдинг розробляє ракети, які росія використовує для обстрілів української території, не входить до чеського чи європейського санкційного списку. Про це пише чеський сайт Novinky з посиланням на групу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Холдингова компанія КТРО, яку Обносов очолює протягом останніх двох десятиліть, розробляє військові ракети з 1950-х років, включаючи гіперзвукову ракету «Циркон». За даними журналістів, Обносов і КТРО є головним стовпом російської оборони, і в даний час його ракети знищують українську територію.

На відміну від холдингу, Обносов не входить до чеського або європейського списку санкцій. Хоча він є ключовою людиною путіна. Зять Обносова Ростислав Зоріков нібито проживає в Празі, де є постійним резидентом найпізніше з червня 2020 року. Йому також належить нерухомість на території чеської столиці вартістю понад 100 мільйонів крон.

Про зв'язок Зорікова з Чехією Фонд повідомив у травні цього року. Й він залишається недосяжним для чеської влади.

Зоріков не тільки продовжує жити в Празі, але й живе як мафіозі. Він їздить на розкішних автомобілях, хоча не має офіційного доходу, і б'є людей, які наважуються протестувати проти корупції та несправедливості, стверджують журналісти.

У Міністерстві закордонних справ Чехії відмовилися коментувати цей випадок.

«Ми не розголошуємо подробиць щодо процесу внесення осіб до національного списку санкцій з міркувань безпеки», — заявив речник Державного департаменту Деніел Дрейк.

Ростислав Зоріков — чоловік дочки Обносова, Ольги, яка, як вважають, працює в івент-агентстві, що спеціалізується на організації розкішних весіль і вечірок у росії та за кордоном. За даними Фонду, Ольга також фігурує в холдинговій компанії свого батька КТРО, де вона, як стверджується, володіє 20-відсотковою часткою. Згідно з інформацією Фонду від травня цього року, Зоріков через дві компанії володіє активами на суму близько 188 мільйонів чеських крон. Компанії офіційно займаються будівельною діяльністю та здачею в оренду нерухомості, квартир і нежитлових приміщень. Реєстрація Зорікова в одній з компаній закінчилася наприкінці червня. Через іншу компанію росіянин володіє чотириповерховим будинком у Жижкові, вартість якого становить близько 140 мільйонів чеських крон.

Раніше «ФАКТИ» писали, що олігарху з рф Михайлу Шелкову оголошено підозру за те, що він постачав до росії українську титанову сировину для виробництва «Калібрів».

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