Відома блогерка обурила мережу хизуванням новою автівкою за 10 мільйонів гривень

Популярна українська блогерка з мільйонною аудиторією Юлія Вербинець (Верба), яка раніше скандалила з зірками у мережі, потрапила в черговий скандал. На своїй сторінці в інстаграмі вона похизувалася новою дорогою автівкою, яку нещодавно придбала. Вартість такої машини сягає приблизно 10 мільйонів гривень.

«Так, я білявка і так, я купила есочку. 2023 рік! 580, чотирьох літрова, ахх звір. Тепер Юлічка Верба рухається на потужному апараті. Колись я не могла дозволити собі новий айфон, а зараз можу дозволити собі купити найновішого „Мерседеса“ з салону. Мрійте, працюєте і все буде!» — прокоментувала придбання Верба.

Проте фолловери обурилися хизуванням блогерки. В коментарях вони пишуть, що зараз, коли так важко йдуть збори для військових, коли люди донатять чи не останні копійки на армію, не доречно виставляти розкішне життя. Тим паче, в той день, коли всі згадують 500 днів боротьби проти російських окупантів.

«Хтось віддає останнє, щоб допомогти військовим, щоб закінчити війну. А хтось купує собі машини з салону.

Коли в Україні 500 день війни, ця «патріотка» яка в перші дні ревіла і показувала як же ж їй болить, що почалась війна-тепер жодного сторіс про це, жодного збору на ЗСУ не виставила в сторіс. Фу, мерзота.

Якось низько у такий час так хизуватись дорогезною машиною! Бо якби не наші ГЕРОЇ, ти б не могла вийти з дому, а сиділа в підвалі. Дурдом!", — пишуть в коментарях.

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