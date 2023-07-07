Нехай співає на болотах: MARUV випустила трек під новим ім’ям та нарвалась на критику українців

Українська співачка Ганна Корсун, відома під псевдонімом MARUV, яка жодного разу не висловилась про війну, змінила сценічне ім’я. Вона випустила трек Killing Me Softly («М'яко вбий мене») під псевдонімом SHARLOTTA UTUTU і опублікувала його в інстаграмі.

Ганна залишили відкритими коментарі, очевидно очікуючи схвальних відгуків. Проте її захейтили фолловери, пригадавши роботу в росії та мовчання про вторгнення в Україну. Пишуть, що зрадниці нема місця в країні і радять їй співати на болотах:

«Зрадниця! Співай на болотах!

Спроба перевзутися через півтора року війни? Ні, ні, ні, ану бігом назад на болота.

Європа? Серйозно? А як же улюблені рублі? Як же легко дехто перевзувається. Мерзенна зрадниця!

Спроба перевзутися через півтора року війни? Ні ні ні, а ну бігом назад на болота. Ні англійською, а ні українською твої пости не допоможуть заробити чисті гроші".

Нагадаємо, MARUV активно активно гастролювала у рф, мовчить про напад на Україну. Певний час вона вона перебувала у Туреччині. Подейкують, зараз вона мешкає в Європі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Ані Лорак захейтили за спробу перевзутися, коли вона опублікувала фото у вишиванці.

287

Читайте нас у Facebook та Instagram