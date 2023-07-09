Скасування COVID-карантину: кому з українців потрібно вклеїти нове фото у паспорт
Після скасування карантину, який було запроваджено через пандемію коронавірусу, влада відновлює вимоги щодо документів, зокрема, паспортів.
Так, у Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що українцям, яким виповнилось 25 чи 45 років у період
«Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період
У Державній міграційній службі також зазначили, що законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.
Зазвича паспорт-книжечку замінюють на ID-картку, коли:
- документ втрачено або викрадено;
- паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);
- власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;
- якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.
За всіх інших обставин паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням власника документа.
Нагадаємо, в Україні спростили процедуру оформлення паспортів.182