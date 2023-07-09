Скасування COVID-карантину: кому з українців потрібно вклеїти нове фото у паспорт

Після скасування карантину, який було запроваджено через пандемію коронавірусу, влада відновлює вимоги щодо документів, зокрема, паспортів.

Так, у Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що українцям, яким виповнилось 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото в паспорт до 1 серпня поточного року.

«Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку», — повідомили у міністерстві.

У Державній міграційній службі також зазначили, що законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Зазвича паспорт-книжечку замінюють на ID-картку, коли:

- документ втрачено або викрадено;

- паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);

- власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;

- якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

За всіх інших обставин паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням власника документа.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру оформлення паспортів.

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