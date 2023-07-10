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Події

Чекав на швидку окупацію Києва і закликав допомагати загарбникам: СБУ затримала колишнього нардепа-комуніста

13:31 10 липня 2023
Георгій Буйко

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України викрила у Києві колишнього нардепа-комуніста, який підписав звернення до російського диктатора володимира путіна щодо визнання «л/днр». Про це повідомили у відомстві.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від забороненої „комуністичної партії України“, який підтримав збройну агресію рф проти нашої держави. Напередодні повномасштабного вторгнення росії він був одним з організаторів звернення так званої „міжнародної спілки радянських офіцерів“ до президента країни-агресора. У цьому „листі“ його підписанти просили очільника кремля визнати „суверенітет“ тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Крім того, протягом 2017−2019 років колишній нардеп брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у москві та агітував за „приєднання“ захопленої частини сходу України до рф. Також він виступав за офіційне введення на територію нашої держави військ рф», — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що після 24 лютого 2022 року фігурант очікував на «бліцкриг» рашистів і швидку окупацію Києва, про що неодноразово розповідав серед оточуючих.

«Також він підбурював своїх знайомих допомагати російським окупантам у разі захоплення столичного регіону. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено заборонену комуністичну літературу і прокремлівські друковані видання. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу кураїни (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна», — повідомили в СБУ.

За даними Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ», затриманим колаборантом є Георгій Буйко.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві Служба безпеки України затримала колаборанта, який після початку повномасштабного вторгнення росії переїхав до окупованого на той час Мелітополя і співпрацював з загарбниками.

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