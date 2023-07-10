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Спорт

Легендарний Андрій Пятов завершив кар'єру та проведе прощальний матч у Лондоні (відео)

14:48 10 липня 2023
Андрій Пятов

Багаторічний воротар донецького «Шахтаря» та збірної України Андрій Пятов, який ледь не пішов на фронт після початку повномасштабної війни, офіційно завершив ігрову кар'єру.

Про те, що 39-річний футболіст повісив бутси на цвях, повідомили на офіційному сайті «гірників», за яких голкіпер виступав безперервно протягом 16 років — з 2007-го, коли перейшов із полтавської «Ворскли».

«Браво, Легендо! Дякуємо за все, Андрію! Дякуємо тобі за ці неймовірні 16 років: за десятки трофеїв та сотні перемог, за тисячі незабутніх моментів на футбольному полі, за безмежну кількість яскравих емоцій, за справжнє любов та пошану до „Шахтаря“! Це була чудова історія, Капітане!» — написала пресслужба донецького клубу під відеонарізкою найкращих моментів кар'єри воротаря.

Також «Шахтар» дасть можливість легенді клубу провести прощальний матч. Таким стане для воротаря благодійний поєдинок із англійським «Тоттенхемом», який пройде 6 серпня у Лондоні.

Зазначимо, що Пятов народився в Кіровограді (нинішній Кропивницький). Будучи вихованцем кіровоградської «Зірки» та полтавської ДЮСШ ім. Горпінко, дебютував у дорослому футболі у складі «Ворскли». До «Шахтаря» прийшов улітку 2007-го, за 16 років провів у воротарському светрі «гірників» 482 гри й є рекордсменом клубу, здобувши 28 трофеїв (11-разовий чемпіон країни, 8-разовий володар Кубка та Суперкубка України, а також володар Кубка УЄФА-2008/2009). Також у складі молодіжної збірної України воротар став віцечемпіоном Європи в 2006-му, а за національну збірну провів 102 матчі, в яких пропустив 84 м'ячі.

Після завершення кар'єри Пятов увійде до тренерського штабу «Шахтаря». Щоправда, поки ексголкіпер не має відповідної ліцензії — диплом категорії В, який є у нього на даний момент, дозволяє працювати асистентом тренера в клубах максимум першої української ліги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник збірної України Сергій Кривцов продовжить кар'єру в клубі Девіда Бекхема.

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