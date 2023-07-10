Легендарний Андрій Пятов завершив кар'єру та проведе прощальний матч у Лондоні (відео)

Багаторічний воротар донецького «Шахтаря» та збірної України Андрій Пятов, який ледь не пішов на фронт після початку повномасштабної війни, офіційно завершив ігрову кар'єру.

Про те, що 39-річний футболіст повісив бутси на цвях, повідомили на офіційному сайті «гірників», за яких голкіпер виступав безперервно протягом 16 років — з 2007-го, коли перейшов із полтавської «Ворскли».

«Браво, Легендо! Дякуємо за все, Андрію! Дякуємо тобі за ці неймовірні 16 років: за десятки трофеїв та сотні перемог, за тисячі незабутніх моментів на футбольному полі, за безмежну кількість яскравих емоцій, за справжнє любов та пошану до „Шахтаря“! Це була чудова історія, Капітане!» — написала пресслужба донецького клубу під відеонарізкою найкращих моментів кар'єри воротаря.

Також «Шахтар» дасть можливість легенді клубу провести прощальний матч. Таким стане для воротаря благодійний поєдинок із англійським «Тоттенхемом», який пройде 6 серпня у Лондоні.

Зазначимо, що Пятов народився в Кіровограді (нинішній Кропивницький). Будучи вихованцем кіровоградської «Зірки» та полтавської ДЮСШ ім. Горпінко, дебютував у дорослому футболі у складі «Ворскли». До «Шахтаря» прийшов улітку 2007-го, за 16 років провів у воротарському светрі «гірників» 482 гри й є рекордсменом клубу, здобувши 28 трофеїв (11-разовий чемпіон країни, 8-разовий володар Кубка та Суперкубка України, а також володар Кубка УЄФА-2008/2009). Також у складі молодіжної збірної України воротар став віцечемпіоном Європи в 2006-му, а за національну збірну провів 102 матчі, в яких пропустив 84 м'ячі.

Після завершення кар'єри Пятов увійде до тренерського штабу «Шахтаря». Щоправда, поки ексголкіпер не має відповідної ліцензії — диплом категорії В, який є у нього на даний момент, дозволяє працювати асистентом тренера в клубах максимум першої української ліги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник збірної України Сергій Кривцов продовжить кар'єру в клубі Девіда Бекхема.

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