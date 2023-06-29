«Нова фаза війни»: Польща посилила оборону на кордоні через присутність групи Вагнера в білорусі

Віцепрем'єр-міністр, голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив на пресконференції, що у зв'язку з присутністю групи Вагнера в білорусі було ухвалене рішення про збільшення сил, які постійно перебувають на польсько-білоруському кордоні, а також про розширення укріплень, що захищають кордон. Пресконференція віцепрем’єр-міністра та міністра національної оборони Маріуша Блащака відбулася після завершення засідання Комітету Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони, пише tvn24.pl.

«Ми маємо — принаймні потенційно — нову ситуацію в білорусі. Присутність там групи Вагнера. На основі даних, які ми маємо на цю мить, можна припустити, що це близько восьми тисяч солдатів, — сказав віцепрем'єр-міністр. — Це елемент, який є небезпечним для України, і українці це усвідомлюють, він потенційно також є небезпечним для Литви, і, нарешті, він може бути небезпечним для нас також. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися до цього часу. І тому були прийняті рішення про посилення нашої оборони на східному кордоні, як з точки зору певних спеціальних заходів, так і тих, які будуть постійними».

За його словами, йдеться про «збільшення сил, які будуть там постійно присутні» і «збільшення різного роду перешкод і укріплень, які повинні захищати кордон у разі нападу на нього».

«Звичайно, такої впевненості немає, але політика безпеки за своєю природою орієнтована на найтемніші сценарії, і, керуючись цим принципом, ми повинні були прийняти такого роду рішення», — додав Качинський.

Міністр Блащак також зазначив, що зараз ухвалене рішення про посилення кордону.

«Звичайно, Прикордонна служба відповідає за безпеку на державному кордоні, але також задіяна польська армія. Тимчасовий паркан був зроблений інженерними військами, тепер ми маємо постійний паркан, але він також посилюється військовими патрулями, і так буде й надалі. Інтенсивність цих заходів буде вищою, це пов'язано із загрозами, які несе передислокація групи Вагнера до білорусі», — зазначив міністр оборони.

За його оцінкою, «це люди, які мають бойовий досвід, це деморалізовані люди, але водночас вони небезпечні, тому що через свою деморалізацію не поважають жодних правил».

«Ми усвідомлюємо ці загрози», — заявив Блащак.

На пресконференції Качинського запитали, як на практиці виглядатиме зміцнення кордону з білоруссю і чи будуть туди передислоковані підрозділи польської армії, прикордонної служби або поліції.

«На мою думку, не варто говорити про речі, які є щонайменше офіційною таємницею, а часто це навіть таємниці вищого рангу, — відповів він. — Ми хочемо, щоб цей кордон, якщо, звичайно, підтвердиться певний прогноз… був захищений ще сильніше, ніж він був захищений під час тих атак, з якими ми мали справу».

Як повідомлялося раніше, на думку експертів американського Інституту з вивчення війни (ISW), бунт пригожина продемонстрував, що російським військам бракує резервів у багатьох тилових районах.

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