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Клірик УПЦ, який закликав путіна захопити Україну, виявився затятим шанувальником Гітлера (фото)

19:40 10 липня 2023
Колаборант

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини, який закликав рф захопити всю Україну. Про це повідомили у відомстві.

«Служба безпеки викрила ще одного клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію. У спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і особисто очільника кремля. Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів. Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї „поновлення“ радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено: комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди; заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Як писали «ФАКТИ», під час окупації під Києвом настоятель храму УПЦ МП влаштував рашистську катівню на території церкви.

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