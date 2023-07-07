Завдав лиха мирянам: під Києвом настоятель храму УПЦ МП влаштував рашистську катівню на території церкви

Під час окупації ворогом Київщини на бік ворога, як не дивно, переходили служителі церкви. В основному колаборантські дії чинили представники так званої УПЦ (МП).

Нині Служба безпеки України розслідує факти такої діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) у селищі Бородянка Віктора Талька. Зокрема, перевіряються дані про його можливе сприяння рашистам у примусовому вивезенні до білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону.

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько, констатували в прес-центрі спецслужби.

За попередньою версією слідства, клірик сам запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору. Тільки в період з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там трьох українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, що вже влітку 2023 року на в'їзді до столиці затримали священника-прихильника «руського міра», який закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а у 2015 році агітував українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь «Не вбий».

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