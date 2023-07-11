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Як безкоштовно збільшити кількість кущів томатів: поради від української біологині (відео)

10:10 11 липня 2023
Пасинкування томатів

Дехто з українців не зовсім розрахували свої сили, і тепер, можливо, жалкує, що не закупили більше розсади, адже за такого спекотного літа урожай можна суттєво збільшити.

Знайти вихід в такій ситуації пропонують автори каналу «Сучасна дача» — за допомогою пасинкування.

Як це робити, показала українська біологиня-практик.

Пасинки — це пагони-конкуренти головного стебла, які, як правило, з'являються з початком цвітіння і ростуть із листяних пазух. На них так само росте листя, з'являються квіти, зав'язуються плоди.

Тобто, це цілком готові до висадки в ґрунт майбутні кущі. І саме з їх допомогою можна збільшити кількість томатів на дачі чи городі.

А ще саме в липні ваші грядки з томатами потребують підживлення, яке може ще збільшити врожай.

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