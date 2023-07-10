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Секрети великих врожаїв: що городникам обов'язково потрібно зробити з томатами у липні

15:13 10 липня 2023
Помідори

У липні городникам потрібно добре попрацювати, аби помідори дали гарний врожай. Це стосується не лише підживлення кущів.

Автори каналу «Дача. Сад та город» назвали три обов'язкові справи в другому літньому місяці.

По-перше, пасинкування. На кущиках помідорів потрібно час від часу прибирати зайве листя і пасинки, аби рослина витрачала силу на плоди, а не на зелень. Потрібно видаляти всі нові пасинки і нижнє листя, а також пожовкле і масивне біля основи кисті з плодами.

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По-друге, підгортати кущі. Це роблять для того, щоб рослини були міцними і могли витримати вагу плодів. Тому час від часу (у міру осідання грунту) нагрібайте на стебла 15−20 см землі.

По-третє, поливати томати та розпушувати грунт. Томати дуже люблять крапельний полив — навіть найпростіший, зроблений з пластикових пляшок. Якщо такої можливості нема, просто поливайте под корінь. Поливати радять 1−2 рази на тиждень, для одного куща потрібно 4−5 л води.

Про те, які засоби прискорюють дозрівання помідорів, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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