Нічна атака ворога «шахедами»: в ЗСУ показали, як збивали дрони на Київщині (відео)

В ніч на 11 липня окупанти атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Shahed-136/131. Сили ППО знищили 26 дронів та один розвідувальний БПЛА типу Zala.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗСУ у Facebook.

«В результаті успішної бойової роботи засобами Повітряних Сил та інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala», — йдеться у повідомленні командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

За його словами, ворог вдруге за місяць атакував Київ з використанням дронів, які було випущено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

«Наші мобільні групи та сили протиповітряної оборони розпочали свою роботу з перехоплення та знищення цілей на підступах до Києва. Всі цілі були знищені за допомогою нашої багаторівневої системи ППО»,— підкреслив Наєв.

Командувач також додав, що уламки деяких дронів впали в одному з населених пунктів Київської області. Обійшлося без жертв.

Так збивали дрони.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня росіяни вкотре атакували територію України ракетами та дронами-камікадзе. Повітряну тривогу було оголошено в декількох областях. Сили ППО «приземлили» 26 з 28 повітряних цілей. В Одеській області дрони влучили у адмінбудівлю припортової споруди, уламки впали до зернового термінала. Руйнування незначні. На Київщині всі цілі були знищені, є попадання у житловий будинок та господарські споруди, обійшлось без жертв.

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